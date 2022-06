L'Empoli è già proiettato al dopo Kristjan Asllani, centrocampista classe 2002 promesso sposo dell'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, è Razvan Gabriel Marin, in uscita dal Cagliari, il profilo scelto dal club di Fabrizio Corsi per raccogliere l'eredità dell'albanese a metà campo: le parti stanno lavorando sulla base di un prestito con diritto di riscatto, la formula giusta per riuscire a trovare un accordo vista la valutazione alta di 10 milioni di euro fatta dai sardi.