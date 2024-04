La Gazzetta dello Sport pubblica un articolo nella versione online in cui torna indietro ai tempi in cui Federico Dimarco giocava nell'Empoli, oggi avversario dei nerazzurri. Una stagione sola, nel 2016-17, in cui fece da "riserva" a Manuel Pasqual. Bene, tanto da indurre il club a cederlo nuovamente in prestito al Sion, ma con un diritto di riacquisto che poi lo ha riportato alla base.

In quella stagione, 13 presenze complessive e 766 minuti in campo, Coppa Italia compresa. L'esperienza si rivelò comunque importante anche in virtù dell'ambiente positivo. Una volta chiusa quella parentesi, Dimarco ha poi segnato due volte ai toscani, l'ultima nella gara d'andata al Castellani.