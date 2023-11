Quello tra Atalanta e Inter non è un incrocio caldo solo sul campo; negli ultimi anni, sull'asse nerazzurra tra Milano e Bergamo si sono consumati anche parecchi affari di mercato, complice anche la forte simpatia che si è creata tra Steven Zhang e la famiglia Percassi. La Gazzetta dello Sport online ricorda che solo negli ultimi dieci anni si sono mossi un centinaio di milioni: si va dai 31,5 pagati dall’Inter per Alessandro Bastoni nell’estate 2017 fino ai 25 che i nerazzurri di Milano hanno versato nel 2022 per Robin Gosens.

Nelle casse dell’Inter, invece, sono finiti poco meno di 20 milioni per le cessioni di tre giovani del vivaio come Fabio Eguelfi, Marco Carraro e Davide Bettella, che poi hanno avuto fortune alterne nella loro carriera. Tra tante intese, anche un duello, il più recente, che ha visto vincitrice la Dea che si è portata a casa Gianluca Scamacca dopo che questi era stato davvero a pochi centimetri dall'Inter.