Dopo 53 partite ufficiali con la maglia dell'Inter è arrivato anche il primo gol di Kristjan Asllani in nerazzurro. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, 23 sono relative a questa stagione in cui finora l'albanese si è occupato soprattutto di tessere le trame di gioco e lo ha fatto egregiamente, quando ha cominciato dal 1' e quando è entrato dalla panchina.

Sette le gare disputate dall'inizio, tante quanto nell'intera scorsa stagione, con un minutaggio totale di 797' che sfiora quello totale di un anno fa (858'), a testimonianza della crescita del ragazzo. Il cui apprendistato per poter giocare a certi livelli sembra essere terminato.