Destiny Udogie è sempre più vicino al trasferimento al Tottenham. Valutato 25 milioni di euro, l'esterno dell'Udinese cercato nel recente passato anche dall'Inter, potrebbe essere acquistato dalla società londinese per poi restare per un'altra annata in Friuli e crescere ulteriormente. La notizia è riportata in Inghilterra dal Telegraph.