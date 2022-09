Il sito inglese 'Four Four Two' ha stilato la graduatoria dei dieci migliori centrocampisti difensivi del mondo. Una graduatoria che coinvolge protagonisti dei cinque principali campionati europei e che sul gradino più basso del podio vede accomodarsi l'interista Marcelo Brozovic, preceduto solo dallo spagnolo del Manchester City Rodri e da Joshua Kimmich del Bayern Monaco. Sesto posto per Marco Verratti del Paris Saint-Germain.