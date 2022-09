Chelsea, Barcellona e Manchester City sono i tre top club che hanno rispettato le regole del Fair Play Finanzario e per questo non stati puniti dalla UEFA, al contrario di Inter, Juve, Milan e PSG, tra gli altri. "La Prima Sezione del Club Financial Control Body (CFCB), l’Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA, ha infatti sancito che 19 club che hanno preso parte alle competizioni UEFA per club 2021/22, ovvero Borussia Dortmund (GER), Chelsea (ENG), Barcellona (ESP), Basilea (SUI), Union Berlino (GER), Fenerbahçe (TUR), Feyenoord (NED), Leicester City (ENG), Manchester City (ENG), Olympique Lione (FRA), Rangers (SCO), Real Betis (ESP), Anversa (BEL), Siviglia (ESP), Lazio (ITA), Napoli (ITA), Trabzonspor (TUR), Wolfsburg (GER) e West Ham United (ENG), hanno potuto soddisfare tecnicamente il requisito di pareggio grazie all’applicazione delle misure di emergenza COVID-19 e/o perché hanno beneficiato di risultati di pareggio positivi storici (T-3 e T-4)", il testo del comunicato ufficiale pubblicato da Nyon oggi.