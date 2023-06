Il Fenerbahce ha messo sul piatto un contratto biennale più premio alla firma per ingaggiare Edin Dzeko. L'offerta, riferisce il media turco Trtspor.com, è stata presentata lunedì scorso ad Alessandro Lucci, agente dell'esperto centravanti, che ha chiesto tempo per rifletterci su.

In ballo, infatti, ci sarebbe anche un'altra opzione, quella di giocare in Arabia Saudita per l'ex Roma, ormai sempre più lontano dall'Inter dopo che la distanza nei discorsi sul rinnovo è diventata incolmabile. La decisione finale verrà presa dopo gli impegni con la nazionale bosniaca, in campo sabato e martedì per affrontare Portogallo e Lussemburgo.