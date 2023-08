Nuova prestigiosa collaborazione per FcInterNews.it. Da quest'anno, infatti, la nostra redazione sarà partner di Radio Bruno, la radio areale più ascoltata in Emilia Romagna, Lombardia e Toscana, che trasmetterà in esclusiva per la Lombardia le radiocronache di tutte e 38 le partite del campionato di Serie A dell’Inter. Al termine di ogni partita, a partire da oggi, un nostro giornalista sarà ospite in diretta di Radio Bruno per commentare le gare dei nerazzurri.

L’area di copertura radiofonica è quella dell’intera area metropolitana di Milano, con la frequenza 87.700 e Bergamo e provincia con la frequenze 101.700, 92.400 e 92.500.