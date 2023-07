La redazione di ESPN FC ha stilato la classifica dei 100 migliori allenatori della stagione 2022-2023. Al termine dell'annata, ad aggiudicarsi il titolo è Pep Guardiola, che col Manchester City ha completato la conquista del Treble. Il tecnico catalano precede due italiani, ovvero Carlo Ancelotti e Luciano Spalletti, mentre finisce solo al sesto posto, preceduto da Mikel Arteta e Jurgen Klopp, il ct campione del mondo con l'Argentina Lionel Scaloni, davanti ad Erik ten Hag e Roberto De Zerbi.

Al nono posto, davanti a Xavi del Barcellona, c'è il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, con la seguente motivazione: "Ha avuto un paio di stagioni folli con l'Inter, ma è chiaro che merita rispetto quando si parla di allenatori di alto livello e dalla mentalità offensiva. Dopo aver portato l'Inter al secondo posto nel 2021-22 grazie a 84 gol in 38 partite, Inzaghi ha mantenuto i nerazzurri competitivi in casa (vincendo Coppa Italia e Supercoppa Italia) e ha ottenuto la sua miglior prestazione in Champions League. Con un impegno per la rotazione della squadra - raramente una partita passava senza che Inzaghi usasse tutti e cinque i sostituti - e una formazione a due attaccanti che accoppiava un attaccante esperto (Edin Dzeko o Romelu Lukaku) con l'inafferrabile Lautaro Martinez, l'Inter è salita alla sua prima finale di Champions League in 13 anni. José Mourinho ha guidato l'Inter a un titolo improbabile allora con uno stile di gioco fondato su una solida difesa; L'approccio ad alto numero di ottani di Inzaghi si è rivelato altrettanto efficace, visto che l'Inter ha superato il Barcellona nella fase a gironi e ha battuto Porto, Benfica e i rivali del Milan nel percorso, fino ad una coraggiosa sconfitta per 1-0 contro il Manchester City in finale. Inzaghi è esperto, sobrio e sempre fedele ai suoi principi. Molti team potrebbero trarre vantaggio da una visione così chiara e dalla sua applicazione persistente".