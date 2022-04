André Onana ha concluso ormai ufficialmente la sua avventura con l'Ajax, prima ancora della fine della stagione. Il portiere camerunese è stato mandato in vacanza da Erik ten Hag nel suo Paese natale e molto probabilmente non tornerà ad Amsterdam, secondo quanto riferito dal quotidiano De Telegraaf. Il match contro lo Sparta Rotterdam è stato pertanto l'ultimo per Onana con la maglia della squadra di Amsterdam, prima del trasferimento all'Inter che avverrà la prossima stagione.