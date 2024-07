DAZN porta la Serie A in Spagna. La piattaforma OTT ha annunciato infatti l'acquisizione esclusiva dei diritti della Serie A, della Coppa Italia e della Supercoppa italiana in Spagna per le prossime tre stagioni (2024/25, 2025/26 e 2026/27). L'accordo comprende anche i diritti non esclusivi per Andorra.

"Siamo lieti di avere la fiducia della Lega Serie A per accrescere il valore della loro competizione in Spagna - commenta l'ad di DAZN Spagna, Bosco Aranguren -. Il nostro obiettivo è offrire la miglior esperienza per i tifosi e l'acquisizione dei diritti di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana amplia la nostra offerta calcistica internazionale".