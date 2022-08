DAZN è andata ko non solo in Italia ma anche in Spagna. La piattaforma di sport in streaming è crollata al momento di mandare in onda il match di Liga tra Barcellona e Rayo Vallecano, che si è disputato sabato 13 agosto, lasciando al buio gli abbonati, oltre agli utenti di Movistar Plus+ e Orange, le emittenti che trasmettono ogni turno cinque delle dieci partite del campionato spagnolo.

Il server DAZN è andato in crash e così l'azienda non ha potuto prendere altra scelta che concedere direttamente il segnale sia a Movistar Plus+ che a Orange e dare la sua autorizzazione affinché le restanti partite della prima giornata per le quali deteneva i diritti potessero essere seguite direttamente dai canali degli altri broadcaster, senza la necessità di creare un account DAZN.

Da parte sua, DAZN ha ammesso i problemi, ma ha fatto notare che si tratta di una soluzione temporanea fino a quando non sarà risolto l’incidente tecnico. Fonti delle altre emittenti, scrive El Pais, non escludono che a DAZN venga richiesto un risarcimento per i danni causati ai propri abbonati, secondo le condizioni del contratto di cessione dei diritti.