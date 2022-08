Oggi, dopo il Monday Night tra Samp e Juve che ha chiuso la seconda giornata di Serie A, sono stati diffusi i dati di ascolto di DAZN delle dieci partite del fine settimana lungo. Secondo quanto riporta Prima Comunicazione, si sono sintonizzati 5,2 milioni di telespettatori, un dato in crescita rispetto ai 3,7 milioni del week end di Ferragosto, per le partite di esordio della stagione 2022/23. Il dato, segnala la nota della concessionaria Digitalia’08, è superiore sia alla prima giornata dello scorso campionato (4,3 milioni) – giocata il 21-22-23 agosto (in date di calendario comparabili a quelle di questo turno) che alla seconda (4,7 milioni), disputata dal 27 al 29 agosto.