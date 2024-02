Il Corriere della Sera riassume oggi in tre motivi perché l'Inter sembra irraggiungibile nella corsa scudetto e perché invece il discorso può essere ancora aperto. Guardando alla prima tesi Il primo è la maturità mostrata dalla squadra. Anche nelle dichiarazioni tutti si sono dati come obiettivo primario la seconda stella. Il secondo è la qualità che sta esprimendo, nonostante un forte rinnovamento estivo: una proposta sempre più offensiva senza perdere gli equilibri. Il terzo motivo è il calendario, ci sono due ostacoli tosti in trasferta come Bologna e Milan e in casa arriveranno Napoli, Lazio e Torino.

La corsa è invece da considerarsi ancora aperta perché mancano tre mesi e mezzo d'anticipo e Inzaghi ha già avuto nel suo primo anno quattro punti sul Milan con una gara da recuperare dopo 23 giornate. Il secondo motivo è che l'Inter ha la Champions League e la Juventus no, il che può fare la differenza in termini di energie. Il terzo è che le alternative in attacco al duo titolare Lautaro-Thuram non offrono le stesse garanzie.