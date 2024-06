Molte luci e poche ombre nei giudizi dei nerazzurri impegnati ieri a Empoli con la Nazionale italiana contro la Bosnia. Spicca ovviamente Davide Frattesi, autore del bel gol decisivo, che porta a casa un 7 (migliore assieme a Gianluca Scamacca) con questa motivazione: "Al terzo tentativo da incursore specializzato si inventa un piattone volante e segna il quinto gol in azzurro, il quarto con Spalletti: al di là della confidenza con la porta, piace la connessione con l'amico Scamacca. Candidato forte per un posto da titolare".

Bene anche Matteo Darmian con un 6 pieno: "Anche lui firma un bel recupero davanti alla porta. Poi si fa sentire anche in impostazione: nel ballottaggio con Di Lorenzo è avanti". Non una gran serata invece per Federico Dimarco, che era stato il migliore contro la Turchia: "Poche sgommate. E un errore che può costare caro". Per l'esterno solo un 5,5.