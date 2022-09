Da 224 gol totali a 170 nelle prime sette giornate di campionato. Un -54 che ha portato il Corriere della Sera a un'analisi più approfondita. La media gol a partita è scesa drasticamente, da 3.20 a 2.43. Negli altri top 5 campionati il dato è superiore ovunque. "Basta leggere la classifica marcatori per accorgersi delle difficoltà. I bomber sparano a salve o non sparano proprio - si legge -. Il cannoniere è Arnautovic del Bologna con 6 reti, inseguito da Immobile che si è seduto sul trono per 4 volte e spera di arrivare a 5. I grandi latitano: Vlahovic ha segnato 4 reti, ma nella Juve sembra sempre più un oggetto misterioso, nervoso e avulso dal gioco. Mancano gli acuti di Lukaku, Osimhen e Zapata, infortunati, e quelli di Abraham, ma anche del gallo Belotti, che dell’inglese è diventato alla Roma la prima alternativa. Lautaro a settembre è rimasto all’asciutto. E sono sempre meno i gol degli italiani, ad eccezione di Immobile".