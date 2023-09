La realizzazione della maestosa coreografia per il derby da parte della Curva Nord avrebbe vissuto nei giorni scorsi un inghippo: secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, un incidente tecnico ha rovinato quello che era il progetto iniziale degli ultras interisti. Per questo motivo, nella giornata di lunedì, si è ricorsi ai ripari per realizzarne una nuova, su tre anelli.