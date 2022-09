L'osservatorio calcistico del CIES ha classificato i club di 60 campionati in tutto il mondo (escluse le squadre 'B') in base all'età media delle formazioni schierate in questa stagione. A comandare la classifica di squadra più giovane d'Europa è il Valencia che vanta un'età media della propria rosa pari a 23,99 anni. La squadra spagnola precede lo Stoccarda, secondo a 24,22 anni, e gli inglesi del Southampton con 24,4. Rimanendo nell'ambito della sola Serie A, è il Lecce a vantare la rosa più giovane con una media di 25,31 anni. All'estremo opposto c'è l'Inter di Simone Inzaghi, unico gruppo sopra i 29 anni di media: 29,13.