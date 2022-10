Il sempre florido Settore giovanile dell'Ajax è quello che ha fornito più calciatori in assoluto al calcio europeo nella rilevazione del 1° ottobre fatta dal CIES. E' quanto emerge da uno studio fatto dal Football Observatory, che ha conteggiato il numero dei prodotti dei vari vivai in giro per il continente, arrivando a stilare due classifiche, una delle quali dominata dai Lancieri, che hanno formato 85 giocatori che ora giocano nelle 31 Federazioni affiliate alla UEFA; sul podio Benfica (73) e Dinamo Kiev (72). La top 5 si completa con Dinamo Zagabria (69) e Shakhtar Donetsk (64). Restringendo il campo alla sola Serie A, si contano solo tre società: si tratta dell’Atalanta, a quota 32 giocatori, e di Inter e Roma, entrambe a 25 calciatori formati nei rispettivi settori giovanili e attualmente militanti nei club delle 31 divisioni calcistiche considerate.

Passando, invece, ai club che hanno formato più calciatori tra quelli che ora militano nelle formazioni dei cosiddetti Big 5, il primo posto in questo caso è occupato dal Real Madrid (43 giocatori che attualmente militano in Premier, Liga, Serie A, Bundesliga o Ligue 1), davanti al Barcellona (38) e al duo francese Paris Saint-Germain e Olympique Lione (entrambi a quota 34). Completa la top 5 il Manchester United, con 28 calciatori.

Anche in questo caso, guardando il torneo italiano, la Dea si trova davanti a tutti con 24 giocatori formati tra quelli che giocano nei club delle migliori 5 divisioni europee. La Roma segue con 18 giocatori, mentre come terza italiana c’è il Milan (14 calciatori). In questa graduatoria sono presenti più club del nostro Paese: Inter (13), Fiorentina (11), Empoli (11), Genoa (10), Juventus (10), Hellas Verona (9).

TOP 10 31 EUROPEAN TOP DIVISION PLAYERS

Ajax – 85 (ancora nel club: 8)

Benfica – 73 (ancora nel club: 7)

Dinamo Kiev – 72 (ancora nel club: 17)

Dinamo Zagabria – 69 (ancora nel club: 5)

Shakhtar Donetsk – 64 (ancora nel club: 14)

Partizan – 63 (ancora nel club: 9)

Real Madrid – 60 (ancora nel club: 5)

Stella Rossa – 60 (ancora nel club: 5)