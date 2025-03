Per la gloria dello Scudetto e anche... per un bel gruzzolo in più. Il piazzamento finale in Serie A infatti non è importante solamente da un punto di vista del risultato sportivo; concludere la stagione in una determinata posizione in classifica vale infatti molto in termini di redistribuzione dei proventi dei diritti televisivi, considerando i parametri previsti dalla Legge Melandri secondo i quali l'11,2% del montepremi verrà assegnato ai 20 club in base al loro piazzamento finale stagionale, più il 2,8% legato ai punti nell’ultimo campionato.

Secondo la stima di Calcio e Finanza, la squadra campione d'Italia dovrebbe incassare 18,7 milioni di euro, mentre alla seconda classificata sono destinati 15,7 milioni. Chi arriverà terzo riceverà invece 13,5 milioni. Quindi, arrivare al primo o secondo posto per l'Inter o per il Napoli o l'Atalanta inciderà anche sul piano economico.