Venerdì scorso, 13 settembre, il Comune di Milano ha approvato un intervento urgente per la salvaguardia dei rondoni, uccelli migratori che nidificano in varie parti della città, tra cui nella struttura del Meazza. Le spese relative alla Scala del Calcio, spiega Calcio e Finanza, saranno addebitate a Inter e Milan, le due società che hanno in gestione lo stadio fino al 2030, e saranno sottratte dal canone di affitto da corrispondere a Palazzo Marino.

Nel dettaglio, dopo i sopralluoghi necessari, il Comune di Milano ha approvato una spesa complessiva di 25.000 euro, più IVA. "Detta spesa, sarà anticipata dalle concessionarie F.C. Internazionale Milano S.p.A. e A.C. Milan S.p.A. secondo la procedura c.d. “a scomputo”, di cui agli artt. 4 e 5 del vigente atto convenzionale per la concessione d’uso e di gestione dello stadio Meazza e ss.mm.ii, richiamato in premessa. Il costo degli interventi, previa presentazione di idonea documentazione relativa all’esecuzione degli stessi a regola d’arte e la verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, in conformità all’intervento autorizzato, sarà dedotto dal canone a scomputo previsto per la relativa categoria", si legge nell’atto del Comune consultato da CF.