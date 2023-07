Acquistato dall’Udinese nell’estate 2012, Samir Handanovic si separa dall'Inter dopo undici anni. L'acquisto del portiere sloveno costò ai nerazzurri 19,4 milioni "in una operazione che portò in bianconero Davide Faraoni per 8 milioni" ricorda Calcio e Finanza che analizza l'impatto a bilancio dell'addio del capitano.

"A livello economico, il portiere nel corso della stagione 2022/23 aveva a bilancio ammortamenti per circa 202mila euro, con un ingaggio pari a 2,5 milioni di euro netti (circa 4,6 milioni lordi) secondo le indiscrezioni: complessivamente, quindi, il suo addio avrà un impatto positivo a bilancio pari a 4,8 milioni di euro".