La conversione in legge del Decreto Sport, dopo il via libera del Senato, in legge, è realtà. Calcio e Finanza ha visionato il documento ufficiale, all'interno del quale si specifica che la comissione dei bilanci sarà un organo collegiale composto da un presidente e da sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La durata del mandato, per il presidente e per i componenti diversi da quelli di diritto, è fissata in sette anni a decorrere dall’insediamento, senza possibilità di conferma.

In merito al costo del personale, il comma 8 prevede un costo di euro 364.621,29 per l’anno 2024 (da agosto) e di euro 1.986.768,41 annui a decorrere dall’anno 2025.