"Quel campionato nel campionato che ha l'ottavo posto in palio, oggi è tutto nelle mani del Torino. Una lunghissima volata fatta di sorpassi e controsorpassi, che tecnicamente tiene in corsa ancora Fiorentina, Monza e Bologna" si legge sul Corriere dello Sport che sottolinea come il destino della squadra di Juric, e la possibilità di conquistare un ottavo posto che in caso di esclusione dalle coppe della Juventus potrebbe tramutarsi in posto in Conference League, sia nelle proprie mani.

Ma tra questa possibilità, certo già di suo complicata da 'varie ed eventuali', trova l'ulteriore e non banale scoglio Inter. I granata difatti affronteranno oggi la squadra di Inzaghi, con la testa 'leggera' quantomeno in campionato, vista la qualificazione in Champions già messa in saccoccia, ma piena di orgoglio e voglia di far bene per concludere al meglio un percorso in Serie A travagliato e costellato di down nel corso della stagione, oltre che di 'ultima prova' prima della grande serata di Istanbul. Inzaghi potrebbe scendere in campo con una formazione sperimentale, ma il tecnico dei torinesi dall'Inter non si aspetta regali come ha ammesso in conferenza della vigilia.