"Pazza Inter. E in una delle sue migliori versioni". È quanto scrive il Corriere dello Sport nel pezzo di analisi di Inter-Empoli, match che ha visto la squadra di Inzaghi ribaltare i toscani e superare momentaneamente il Milan in vetta alla classifica. I nerazzurri hanno rischiato di consegnare lo scudetto ai cugini con due turni di anticipo a causa di un "primo tempo folle e schizofrenico", seguito poi dal pareggio prima dell'intervallo e dal sorpasso firmato Lautaro. "Liberati dal peso dello svantaggio, Lautaro - autore di una doppietta: per il pareggio e poi per il sorpasso - e compagni hanno cominciato a stringere d’assedio l’area dell’Empoli, con la convinzione di riuscire prima o poi a sfondare. Hanno sprecato anche molto, come certificano le 37 conclusioni complessive contro le 4 dei toscani" sottolinea il Corsport.