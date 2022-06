Aleksandar Kolarov ha appeso ufficialmente gli scarpini al chiodo. La notizia di ieri trova posto sull'edizione odierna del Corriere dello Sport che parla di decisione scontata dopo che il giocatore, a seguito dell'operazione per l'asportazione di un'ernia discale lombare nel maggio 2021, non si era mai del tutto ripreso. "L'Inter gli aveva comunque rinnovato il contratto, sperando che tornasse al 100% e invece nel 2021-22 ha collezionato appena 4 presenze per un totale di 44 minuti in campo. Non il modo migliore per chiudere una carriera importante, durata 18 anni e 601 partite da professionista", si legge.