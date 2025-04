Quello di Orsolini a Bologna è solo l’ultimo di una lunga serie. Come scrive il Corriere dello Sport, sono addirittura 15 (su un totale di 41) i gol incassati dall’Inter dopo l’80' minuto. Gol che sono costati molto caro: il quotidiano romano parla di 8 punti persi a causa di queste reti prese nei finali. E i nerazzurri ci hanno rimesso anche una Supercoppa, mentre è andata meglio in Champions dove il trend difensivo è eccezionale.

"Chiaro che per quanto accaduto contro il Bologna possa valere la scusante della stanchezza - si legge sul CdS -. D’altra parte, però, la ripetitività di certe situazioni (il primo episodio è stato il rigore concesso nel recupero al Genoa addirittura alla prima giornata) accende il sospetto che ci sia qualche ragione in più. Magari il fatto che, spesso e volentieri, chi entra in corsa non dà l’apporto desiderato, mostrando un deficit di attenzione e concentrazione inaccettabile a questi livelli".

"Prendere gol nel finale è un problema da risolvere, altrimenti non arriveremo al nostro obiettivo. Stagione dispendiosa, sì, ma non possiamo permetterci di subire una rete in 7 contro 3 in area", ha rimproverato Barella dopo il ko di Bologna.