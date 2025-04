Bayern in emergenza, ma anche l'Inter arriva all'impegno odierno ammaccata. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Inzaghi ha qualche assenza e non solo: alcuni elementi non sono al meglio, come Dimarco che lascerà il posto a Carlos Augusto. A metà campo, invece, scelte praticamente obbligate vista la squalifica di Asllani e l'infortunio che ancora tiene Zielinski lontano dal rientro.

Rispetto a Parma, Calhanoglu tornerà in cabina di regia con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati. Pavard in difesa, davanti Lautaro e Thuram. Occhio al giallo: in diffida ci sono Barella, Bastoni e Pavard.



PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.