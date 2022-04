Niente Inter nel futuro di Paulo Dybala: questo è lo scenario descritto dal Corriere dello Sport, controcorrente rispetto a molti altri media che invece vedono i nerazzurri in pole per l'argentino. "La prospettiva di un domani colorato di nerazzurro era apparsa subito come lo spauracchio principale per il popolo juventino ma la paura sembra destinata a svanire perché dai campioni d’Italia non arrivano aperture in questo senso - si legge -. Ecco, perché c’è il rischio concreto, a meno di sorprese, che la Serie A stia per perdere uno dei suoi maggiori protagonisti degli ultimi anni. Non una bella notizia, in verità, per il nostro calcio già ai margini del mondo. Ecco perché il futuro del Diez è più orientato verso una esperienza all’estero". Sulla Joya - secondo il giornale di Roma - soprattutto la Premier League (United e Tottenham su tutti) e la Liga (Atletico davanti alla concorrenza).