L'exploit di Marco Carnesecchi obbliga la Cremonese a tenere conto delle esigenze di Ionut Radu, arrivato in estate alla corte di Massimiliano Alvini con la prospettiva di fare il titolare dopo la stagione passata in panchina all'Inter e macchiata dell'errore commesso nella famigerata sconfitta di Bologna. Secondo il Corriere dello Sport, il portiere romeno mercato ha mercato all’estero, in particolare in Francia, mentre in Italia potrebbe esserci qualche opportunità ma solo più avanti.