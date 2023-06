Gap ridotto tra Serie A, Premier League e Bundesliga... Quantomeno sugli spalti. Il campionato italiano difatti riempie gli stadi ad un livello da podio ed è non a caso terzo tra i big 5 campionati europei per numero di spettatori presenti a seguito delle loro squadre. Meglio degli italiani, nella stagione appena conclusa, solo inglesi e tedeschi, per l'appunto. Secondo le stime fatte da Calcio e Finanza è la Bundesliga tedesca in vetta alla classifica, primato in solitaria raggiunto grazie ai 42.992 spettatori medi a partita nel corso del campionato 2022/23. Poco sotto troviamo la Premier con i suoi 40.267 spettatori di media, mentre la Serie A conta 29.495 spettatori medi presenti allo stadio, un numero di poco ma pur sempre superiore alla Liga Spagnola (29.420) e alla Ligue 1, fanalino di coda della classifica con i suoi 23.810.

A spingere verso l'alto i numeri della Serie A sono Inter, Milan e Roma, "che hanno concluso la stagione in vetta in termini di numero di spettatori allo stadio e come media spettatori a partita, riproponendo lo stesso podio della scorsa stagione" si legge su C&F. A laurearsi campioni d'Italia per pubblico sono ancora una volta i tifosi della Beneamata con "un dato complessivo superiore di 25mila spettatori rispetto ai cugini del Milan. Le due milanesi, insieme alla Roma, sono state le uniche a superare quota 1 milione di spettatori in campionato, con un divario evidente rispetto a chi si trova ai piedi del podio, che tocca massimo quota 866mila (il Napoli).

In termini di riempimento degli stadi, in Serie A la percentuale è del 90%, superata da ben cinque squadre su 20 ovvero Inter, Milan, Roma, Atalanta e Juventus. "La media si stabilisce di poco sopra all’80% con l’Inter che si conquista il primato con una percentuale record di 95,81%. Numeri che hanno portato il campionato italiano a piazzarsi davanti sia alla Liga spagnola (80,2% di riempimento) che alla Ligue 1 (78,4%)".