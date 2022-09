Quali sono i giocatori più pagati in Serie A ? A rispondere è il sito specializzato in materia finanziaria relativa al mondo del calcio, Calcio e Finanza che ha stilato una classifica dei calciatori sulla base del compenso percepito dai rispettivi club.

Nella classifica degli stipendi netti stilata, al primo posto troviamo l'interista Romelu Lukaku che con grande sorpresa ha fatto ritorno all'Inter ad un anno dal clamoroso trasferimento al Chelsea. Il belga, tornato a Milano, guadagna oggi 8,5 milioni di euro netti a stagione. A completare il podio ci sono Pogba con 8 mln netti e Rabiot, Vlahovic e Paredes con sette. A seguire, troviamo Marcelo Brozovic con 6,5 milioni di euro, al pari di Bonucci, Szczesny, Alex Sandro, Lautaro e Di Maria. Come si può notare, gli unici due club nella top 10 sono proprio Inter e Juventus. La prima con tre calciatori, la seconda con otto.

La classifica degli stipendi lordi, invece, complici anche gli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita, si presenta con qualche discrepanza rispetto alla prima graduatoria. In vetta troviamo Dusan Vlahovic con poco meno di 13 milioni di euro. Vlahovic soffia così lo scettro proprio a Lukaku, che scala addirittura in quinta posizione. Completano il podio altri due bianconeri e un giocatore dell’Inter: Wojciech Szczesny, Leonardo Bonucci e Marcelo Brozovic, tutti a quota 12 milioni. Subito dopo troviamo invece Szczesny, Bonucci e Brozovic, appollaiati tutti al secondo posto con 12.025.000 mln di euro, seguiti da Lukaku con 11.135.00 mln, Alex Sandro al pari del Toro nerazzurro con 11.100.00, seguiti da Pogba, Calhanoglu, Dzeko, Chiesa, Cuadrado e Bremer con 9.250.000. Nella classifica degli stipendi lordi, rispetto a quella dei netti perde posizioni Romelu Lukaku che scala dal primo al quinto posto, mentre guadagnano campo Brozovic, che dalla sesta posizione sale al secondo posto, Lautaro che da penultimo conquista la sesta posizione e Calhanoglu e Dzeko che entrano nella Top 10 dei lordi pur essendo assenti in quella dei netti.