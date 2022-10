Grazie alle vittorie contro Viktoria Plzen e Barcellona, secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, l'Inter si è assicurata fin qui già 5,6 milioni di euro legati ai risultati ottenuti in Champions League. Una cifra importante, in attesa delle ultime tre partite di girone. La squadra nerazzurra ha già incassato 45,9 milioni di euro e questi numeri saranno sicuramente arricchiti da una seconda quota di market pool da calcoare quando tutte le italiane avranno completato il percorso in Champions. Va ricordato che dal totale andrà poi sottratta la multa comminata dalla UEFA per le violazioni del Fair Play Finanziario.