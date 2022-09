Il lunch match della settima giornata di campionato sarà Udinese-Inter, in programma domenica alle 12.30 alla Dacia Arena. I friulani sono pin un ottimo momento di forma ma le quote Snai sono dalla parte dei nerazzurri, avanti a 1,90. Il segno «1» è a più del doppio (3,85), mentre il pareggio è in lavagna a 3,80.