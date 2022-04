(ANSA) - ROMA, 05 APR - La Serie A non ha ancora trovato un padrone a sette turni dal termine. La 31esima giornata che sembrava pro Milan , ha invece rilanciato le quotazioni scudetto di Inter e Napoli , dopo i blitz vincenti contro Juventus e Atalanta, mentre i rossoneri sono stati bloccati in casa dal Bologna.

Gli esperti Sisal, infatti, vedono il sorpasso dei nerazzurri che tornano favoriti per confermare lo scudetto conquistato lo scorso anno, tanto che la seconda stella nerazzurra si gioca a 2,25. Il Milan, nonostante lo 0-0 con il Bologna, resta incollato ai cugini per carcare di conquistare un titolo che a Milanello manca da 11 anni e viene offerto a 2,75. Il Napoli nelle ultime 10 giornate in Serie A, non hanno rivali avendo raccolto ben 23 punti sui 30 disponibili. Insigne e compagni sono staccati di un solo punto dal Milan e puntano a centrare uno scudetto che a Napoli aspettano da 32 anni. Il terzo tricolore partenopeo è dato a 3,00.