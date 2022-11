Non sono clementi le previsioni dei bookmakers per il sorteggio degli ottavi di Champions League per l'Inter di Simone Inzaghi. Secondo Stanleybet.it, infatti, le maggiori indiziate per affrontare i nerazurri nel prossimo turno sono le tre squadre inglesi: Manchester City, Chelsea eTottenham sono offerte infatti a 5 mentre a quota 6 c'è il Real Madrid, insieme al Porto e al Benfica.