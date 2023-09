Il 16 settembre 2023 è la data cerchiata in rosso sul calendario di ogni appassionato del calcio nostrano. Quella sera, Inter e Milan si affronteranno in un’importante prova di forza nella corsa Scudetto. Dopo la terza giornata, le milanesi hanno già dimostrato di fare sul serio, con tre vittorie in altrettante gare e prestazioni più che convincenti. Dietro, Napoli e Juventus seguono a breve distanza, mentre una doppia falsa partenza mette subito Roma e Lazio nella condizione di dover inseguire. In zona salvezza, al momento, l’Empoli chiude la graduatoria a quota zero punti, ma la strada è lunga e le squadre che dovranno lottare per la permanenza nella massima categoria non sono poche…

Il brillante avvio di Inter e Milan pare aver già convinto i traders: secondo Betclic, la favorita numero uno per lo Scudetto è la squadra di Simone Inzaghi, a 3.00 (per Sisal a 2.50), inseguita a brevissima distanza dalla compagine di Stefano Pioli, a 3.50. Sul terzo gradino del podio ci sono i campioni d’Italia del Napoli, a 4.00, tallonati dalla Juventus, a 5.00. A distanza siderale, troviamo Roma, Lazio e Atalanta, a 20.00.

Nella scorsa stagione sono stati mattatori assoluti in zona gol. Con 26 reti a 21, Victor Osimhen ha prevalso nel confronto personale con Lautaro Martínez e si è aggiudicato la classifica cannonieri. In queste prime partite il duello si è già rinnovato e, secondo Betclic, le chance di conquistare lo scettro dei bomber si equivalgono per il nigeriano e l’argentino, entrambi a quota 2.50. Più staccati, a 7.50, Ciro Immobile e Dušan Vlahović, accomunati dalla ricerca di un’annata importante, l’uno per confermare lo status di miglior attaccante italiano, l’altro per dare continuità a un rendimento sin qui altalenante. Più sfumate le possibilità di Olivier Giroud, dato a 10.00.

Per chi si sentisse già di ipotizzare un’accoppiata finale in ordine, Inter-Milan è al momento l’eventualità più plausibile, a 7.50 per Betclic. Al contrario, Milan-Inter è a 8.50. Non lontane, a 10.00, Inter-Juventus, Inter-Napoli, Juventus-Inter, Milan-Juventus, Milan-Napoli e Napoli-Inter, tutti segnali di fiducia significativi per le quattro big.