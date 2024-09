Il pari strappato nel finale a Monza non cambia il pensieri degli analisti sull'Inter in ottica scudetto. I nerazzurri rimangono i favoriti e restano in testa nella lavagna di 888sport a quota 1,56, seguiti dalla Juventus a 3,75 su Planetwin365 e dal Napoli, ora al banco a 5 (prima della sosta era a 7,50). Il tricolore del Milan è invece proposto a 11 volte la posta, mentre le imprese dell'Atalanta (a 21) e della Roma (a 46) appaiono più complicate.