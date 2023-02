La formazione più vicina al passaggio del turno è sicuramente il Napoli di Luciano Spalletti, l’unica a vincere con due gol di scarto e in trasferta: i partenopei possono anche sognare la prima storica vittoria del trofeo, a 7 secondo gli esperti di Stanleybet.it, quota che sale a 8 su Snai. Alle spalle della capolista della Serie A si piazza l’Inter di Simone Inzaghi che, dopo l’1-0 sul Porto, è data vincente - 13 anni dopo il Triplete di Mourinho - a 25 volte la posta. Più lontano il Milan, nonostante l’1-0 sul Tottenham di Conte, fissato tra 35 e 40 volte la posta. Nonostante il pari di Lipsia, riporta Agipronews, per i bookie in pole c’è ancora il Manchester City di Pep Guardiola, in quota a 3, seguito dal Bayern Monaco, capace di violare il Parco dei Principi, a 4,30 e dai campioni in carica del Real Madrid: il bis della formazione di Ancelotti, dopo l’impresa ad Anfield contro il Liverpool, si gioca a 6,50.