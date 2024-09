La sconfitta nel derby di Milano non fa perdere la fiducia degli scommettitori nell'Inter, data come netta favorita domani nella gara di campionato contro l'Udinese: come riporta, Agipronews: i tre punti nerazzurri al Bluenergy Stadium si giocano a 1,48 su Betflag e 1,50 su Snai, contro il successo dei friulani a 6,60. Alto anche il pareggio, fissato a 4,35. L'Over prevale a 1,72, contro un esito con meno di tre reti a 2. Grande equilibrio invece tra Goal, a 1,85, e No Goal a 1,87. Tra i risultati esatti, in pole c'è lo 0-2 in favore dei campioni d'Italia a 6,75, seguito dallo 0-1 che paga 7 volte la posta. Poco più alto il pari per 1-1, che si attesta a 7,25.

Per quanto riguarda le quote relative ai marcatori, Lautaro è bancato 2,25 su Betflag, mentre la doppietta è fissata a 6,50. Il quinto centro stagionale di Marcus Thuram è invece visto a 2,50. Nell'Udinese attenzione soprattutto a Lorenzo Lucca (in rete a 4,75) e Florian Thauvin, per cui una rete vale 5,50 la posta.