Chi sarà l'avversario dell'Inter agli ottavi di finale di Champions League? Per scoprirlo bisognerà attendere il sorteggio del 7 novembre, ma intanto i bookies iniziano a rendere note le prime quote in lavagna. Secondo Eurobet i nerazzurri hanno infatti il 50% di possibilità di pescare una squadra inglese, con Chelsea, Manchester City e Tottenham tutte al banca a 5.00. Un accoppiamento con Benfica, Porto e Real Madrid paga invece a 6 volte la posta.