Non manca la fiducia dei bookmaker in Lautaro Martinez, nonostante i mesi di astinenza da gol con l'Inter. Secondo i Betting Analyst di Snai, infatti, la prossima rete del capitano dell'Inter contro l'Udinese si gioca a 2,25, come riportato da Agipronews. Se non dovesse sbloccarsi sabato, il Toro potrebbe farlo martedì in Champions contro la Stella Rossa (rete bancata a 2,50). Meno probabili le opzioni successive: l'argentino che rimane a secco per altre gare e trova la prima gioia il 5 ottobre contro il Torino (6,50) o il 20 ottobre contro la Roma (17).