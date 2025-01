A poco meno di due anni di distanza il derby Inter-Milan vale ancora la Supercoppa Italiana, primo titolo della stagione. In quel caso a spuntarla fu l’Inter, detentrice del trofeo da tre edizioni, avanti secondo i bookmaker anche nella sfida di Ryadh dell’Epifania: il poker nerazzurro si gioca a 1,37 su Planetwin365 contro il 3 del primo trionfo di Sergio Conceicao, ex giocatore nerazzurro alla seconda panchina rossonera. Per quanto riguarda i 90 minuti regolamentari, avanti sempre gli uomini di Simone Inzaghi, a 1,80 su Snai e Sisal, sale a 3,60 il pareggio – assente da che porterebbe le squadre da nove sfide dirette – che porterebbe i due club ai calci di rigore, mentre il bis del Milan, dopo il successo in campionato, paga 4,50 su bet365.

Nelle ultime tre gare di Serie A, come nei due precedenti in Supercoppa a trionfare è stato l’Over, opzione in vantaggio a 1,85 sull’Under dato a 1,90. Per quanto riguarda invece il risultato esatto, su comanda l’1-1 a 7, sale a 17 un nuovo 3-0 Inter, con l’1-2 – finale in campionato e nella Supercoppa 2011 – fissato a 15.