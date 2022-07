Di recente Chelsea e Manchester United hanno bussato alla porta della dirigenza nerazzurra per chiedere informazioni in merito al laterale olandese Denzel Dumfries .

Terminati gli acquisti in casa Inter con gli arrivi di Lukaku , Onana , Asslani, Mkhitaryan e Bellanova , la dirigenza nerazzurra ora può dedicarsi alla valutazione di eventuali uscite, anche per i pezzi pregiati sebbene l'obiettivo sia quello di preservare il più possibile l'ossatura della squadra su cui Inzaghi ha investito.

Come riporta l'agenzia stampa Agipronews un eventuale addio dell'olandese vale su Planetwin365 2,85 volte la posta. Un altro dei giocatori che potrebbe dire addio all'Inter, riporta Agipronews, è Stefan de Vrij.

L'ex difensore della Lazio, infatti, non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2023, con un suo addio che si trova in quota 2,30.