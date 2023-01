Fresco campione del mondo, non sa ancora dove giocherà la prossima stagione. Rodrigo De Paul è un giocatore dell'Atletico Madrid ma il feeling con Diego Simeone non è mai scattato. Per questo non è escluso che in estate possa cambiare squadra. Gli esperti Sisal ritengono i Colchoneros, forti di un contratto fino al 2026, ancora i grandissimi favoriti per gustarsi le prestazioni del ventottenne di Sarandì vista la quota di 2,50. Tra le ipotesi c'è anche un ritorno in Italia, alla Juventus, bancata 6,00.