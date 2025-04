Si profila un duello tra Inter e Bologna per la conquista dell'edizione 2024-2025 della Coppa Italia. Almeno secondo i bookmaker: su Goldbet e Better, dopo le semifinali di andata, i nerazzurri restano avanti, a 2, per quello che sarebbe il loro decimo titolo, mentre la terza Coppa per la squadra di Italiano - a oltre 50 anni dall'ultimo successo - è in lavagna a 2,75, in netto calo rispetto ai 4,50 della settimana scorsa, scrive Agipronews.

Passa da 3,50 a 4,75 il Milan, reduce dal pareggio 1-1 nel derby, mentre i bet analisti non danno speranze all'Empoli dopo il 3-0 subìto in casa: vale addirittura 100 volte la giocata l'impresa di D'Aversa.