La convincente vittoria esterna contro il Bayern Monaco spinge l'Inter a guardare con più ottimismo alla qualificazione alle semifinali di Champions League. E, perché no, anche alla vittoria del titolo: rispetto all'ultima rilevazione, come scrive Agipronews, le quote dei bookmaker sono in calo: su Goldbet e Better, infatti, il quarto titolo per la squadra di Inzaghi passa da 10 a 6.

Scendere in campo nella finale di Monaco di Baviera vale 2,85 su Planetwin365, mentre essere tra le prime quattro è opzione offerta a 1,30. Davanti ai nerazzurri, il balzo più importante in ottica titolo lo fa il Barcellona, riduce dal netto 4-0 contro il Borussia Dortmund: i catalani diventano i favoriti, a 3, sulla lavagna dei Betting Analyst. A poca distanza, a 3,25, il Psg, mentre chiude il podio delle favorite l'Arsenal a 4,50. Da segnalare, infine, il calo del Real Madrid, dopo il 3-0 subito a Londra dalla squadra di Arteta: valore che cambia da 4,50 a 20.