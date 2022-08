Il debutto brillante contro il Sassuolo, anche grazie all'ottima intesa con Angel Di Maria, danno il primo "booster" a Dusan Vlahovic per la corsa al titolo di capocannoniere. La doppietta ai neroverdi spinge il centravanti serbo della Juventus nelle quote dei bookmaker, che alla vigilia della prima giornata di campionato lo davano alla pari con Ciro Immobile e Romelu Lukaku. Il serbo è ora la prima scelta, a quota 3,75 su Planetwin365, in vantaggio sia sull'attaccante nerazzurro (4,00), sia su quello biancoceleste (4,25), entrambi a segno ma con un solo gol all'attivo. Più indietro si registra la risalita di Victor Osimhen, quarto a 11 volte la posta così come Lautaro Martinez. Fuori dai giochi rimane per ora Ante Rebic, pure lui autore di una doppietta con il Milan ma offerto solo a 100.