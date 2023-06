Franck Kessié dà il suo placet al Barcellona per la cessione dopo appena un anno di esperienza in Catalogna. Lo riporta AS, spiegando che l'ivoriano ex Milan ha già avuto un colloquio con il tecnico blaugrana Xavi Hernández, in cui il tecnico gli ha spiegato i problemi e le condizioni che avrebbero costretto la società a prendere questa decisione. Kessié ha accettato con rassegnazione le argomentazioni del tecnico, ma prendendo in considerazione anche l'aspetto economico che riguarda la società.

Adesso il club ha qualche settimana davanti per finire di finalizzare l'operazione. Finora non ha ricevuto alcuna offerta formale per Kessié, ma ha mantenuto contatti informali con alcuni club, alcuni dei quali molto aperti alla possibilità di ingaggiare l'ivoriano. Tra queste spiccano l'Inter, che ha proposto degli scambi con un calciatore della propria rosa, e il Liverpool di Jurgen Klopp, che ha bisogno di un centrocampista fisico. Anche il Tottenham del nuovo tecnico Ange Postecoglou, che la scorsa estate era sulle tracce dell'africano, potrebbe finire per unirsi alla corsa.